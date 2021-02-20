«Тамбов» договорился о переходе игроков ЦСКА, «Рубина» и «Динамо»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин заявил, что у клуба есть договоренность с несколькими командами о переходе ряда игроков в команду.

«Разговаривали с казанским «Рубином», один молодой нападающий приедет к нам. Есть договоренность с «Динамо» и ЦСКА. Если нам повезет, у нас появятся еще 2-3 опытных игрока. Прекрасно понимаем, что молодой команде нужен стержень», — заявил Первушин в интервью, опубликованном на YouTube-канале клуба.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей, а размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» продолжит выступление в РПЛ.