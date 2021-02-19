Спортивный директор «Фиорентины» высказался о будущем Кокорина в клубе

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина в клубе.

«После перехода Кокорин даже перестарался, чтобы набрать хорошую форму. В итоге у него обострились проблемы со старыми травмами. Он пригодится в будущем, может, не сейчас. Он пока еще не в лучшей форме», — цитирует Праде Fiorentina News.

«Фиалки» объявили о переходе россиянина 27 января. Он дебютировал в составе команды в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского «Интера», однако последние две встречи форвард пропустил.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус сравнил Кокорина с криптовалютой.