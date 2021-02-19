Объявлен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Антон Борисов
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В первом матче 1/8 финала против «Барселоны» (4:1) французский форвард оформил хет-трик.
На награду также претендовали нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Порту» Сержиу Оливейру.
Ранее сообщалось, что Нидерланды сократили отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.