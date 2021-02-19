Россиянин Даниил Медведев станет второй ракеткой мира, если выиграет в финале Australian Open.



Напомним, в решающим матче, который пройдет 21 февраля, Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем.



В полуфинале теннисист из России обыграл грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:2, 7:5).

Ранее Даниил Медведев стал первым с 2005 года россиянином, который вышел в финал Australian Open.