Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
Андрей Черников
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.
В матче 1/2 финала россиянин обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.
Встреча завершилась со счетом 6:4; 6:2; 7:5.
В решающем поединке, который состоится 21 февраля, Медведев сыграет с сербом Новоком Джоковичем.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию противостояния
Ранее сообщалось о том, что Аслан Карацев представит Россию на Олимпиаде в Токио.