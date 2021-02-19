Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.

В матче 1/2 финала россиянин обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

Встреча завершилась со счетом 6:4; 6:2; 7:5.



В решающем поединке, который состоится 21 февраля, Медведев сыграет с сербом Новоком Джоковичем.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию противостояния

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