Комментатор Орлов выразил недоумение безразличию Федуна

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил недоумение безразличию владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо».

По его словам, функционеру стоит позаботиться о здоровье своих футболистов, которые выйдут на поле «ВТБ Арены» в субботу, 20 февраля, в сильный мороз.

«Они что, гладиаторы? Почему такое отношение? Почему они должны играть в такой холод? Особенно легионеры, которые есть в составе обеих команд. Можно же заранее беспокоиться о таких вещах. Это забота о человеке. Но клубы на это соглашаются. Почему?

Вот Федун такой принципиальный» — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».



Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.