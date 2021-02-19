Бывший генсек РФС предложил идею реформы РПЛ

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев предложил идею реформы Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, матчи элитного дивизиона необходимо проводить по «швейцарской» системе, которая подразумевает, что равные по уровню команды будут чаще встречаться между собой.

Чтобы не допустить частого повторения игр с одними и теми же соперниками, Воробьев предложил установить определенный лимит (не более трех или четырех поединков).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Баварии» Кингсли Команом.