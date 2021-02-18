«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» и продлил победную серию в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» переиграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в столице Башкирии, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Вячеслав Солодухин, Филип Ларсен и Александр Кадейкин. У гостей шайбы забросили Стефан Да Коста и Данис Зарипов.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала шестой кряду.

В следующем матче уфимцы примут пекинский «Куньлунь Ред Стар», а «Ак Барс» в Казани встретится с московским «Спартаком».

Ранее сообщалось, что петербургский СКА обыграл московский «Спартак».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

1:0 — Солодухин (Лисовец) — 23:27

1:1 — Да Коста (Тихонов, Галимов) — 29:12

2:1 — Ларсен (Маннинен, Хартикайнен) — 52:01

2:2 — Зарипов (Яруллин) — 57:10 (5x4)

3:2 — Кадейкин (Маннинен, Ларсен) — 59:59 (5x4)