Французские биатлонисты выиграли супермикст на чемпионате мира

Сборная Франции выиграла супермикст на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

Команда, в составе которой выступили Антонен Гигонна и Жулия Симон, прошла дистанцию за 36 минут 42,4 секунды, допустив пять промахов. Второе место заняли представители Норвегии Йоханнес Бе и Тириль Экхофф (+2,8; 0+9). Третьими стали шведы Себастиан Самуэльссон и Ханна Эберг (+22,6; 0+8).

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова заняли 11-е место (+2.11,7; 0+12).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

20 февраля состоятся мужская и женская эстафетные гонки, а в заключительный день соревнований пройдут масс-старты.

Ранее сообщалось, что четыре российских биатлониста выступят в масс-старте на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка

Супермикст, 2x6 + 2x7.5 км

1. Франция — 36.42,4 (0+5);

2. Норвегия — +2,8 (0+9);

3. Швеция — +22,6 (0+8)...

11. Россия — +2.11,7 (0+12).