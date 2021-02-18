Аликин раскритиковал тренера сборной России за высказывание в адрес Логинова

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин отреагировал на слова наставника мужской команды Юрия Каминского.

Ранее специалист раскритиковал Александра Логинова за самоподготовку.

«Это подло, по-хамски и непедагогично. Зачем все это выставлять на общее обозрение? Чемпионат мира еще не закончился. Вдруг Логинов соберется и завоюет медаль в масс-старте? Что будет тогда говорить Каминский? Как он будет смотреть в глаза Логинову?» — цитирует Аликина «Спорт день за днем».

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке завершится 21 февраля. В спринте Логинов занял 26-е место, в пасьюте — 16-е, а в индивидуальной гонке — 31-е.