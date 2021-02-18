«Анжи» готов пригласить Хабиба в команду

Махачкалинский «Анжи» готов пригласить действующего обладателя чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на тренировку. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По словам генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова, двери в родную команду для 32-летнего дагестанца всегда открыты.

«Мы всегда готовы к этому. Он наш болельщик, так что ждем. Он человек с сильным духом и большим желанием», — сказал функционер.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско раскрыл детали возможного возвращения нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.