Пике и Гризманн обматерили друг друга по ходу матча с «ПСЖ»
Вадим Балканов
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Между футболистами «Барселоны» Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».
По информации As, испанец предъявил претензии своим одноклубникам из-за низкого процента владения мячом, на которые отреагировал француз.
Пике: Ни одного долбанного периода владения, черт возьми! ##### (блин), cоберитесь!
Гризманн: Полегче.
Пике: Черт возьми, Гриззи, это ###### (очень плохо).
Гризманн: ######## (отвали).
Напомним, что игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.
Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела шестое разгромное поражение в плей-офф Лиги чемпионов за последние пять лет.