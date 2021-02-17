Пике и Гризманн обматерили друг друга по ходу матча с «ПСЖ»

Между футболистами «Барселоны» Жераром Пике и Антуаном Гризманном произошел конфликт по ходу матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен».

По информации As, испанец предъявил претензии своим одноклубникам из-за низкого процента владения мячом, на которые отреагировал француз.

Пике: Ни одного долбанного периода владения, черт возьми! ##### (блин), cоберитесь!

Гризманн: Полегче.

Пике: Черт возьми, Гриззи, это ###### (очень плохо).

Гризманн: ######## (отвали).

Напомним, что игра завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что «Барселона» потерпела шестое разгромное поражение в плей-офф Лиги чемпионов за последние пять лет.