«Барселона» предложила Хабибу прекратить болеть за «Реал»

«Барселона» предложила российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову прекратить болеть за мадридский «Реал».

Спортсмен посетил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». При этом боец отметил, что будет поддерживать парижский клуб, о чем он написал в своем Instagram, добавив хештег «HalaMadrid» («Вперед, Мадрид»).

В комментариях к посту отметился официальный аккаунт каталонского клуба.

«Ты уверен? Никогда не поздно измениться», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что Месси забил 20+ мячей за «Барселону» 13-й сезон подряд.