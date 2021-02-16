Месси забил 20+ мячей за «Барселону» 13-й сезон подряд

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил 20-й гол за команду во всех турнирах сезона-2020/21.

Форвард отличился в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против парижского «ПСЖ». Он реализовал пенальти на 27-й минуте. Штрафной был назначен после падения Френки Де Йонга в штрафной парижан.

Таким образом, Месси забил 20-й мяч за команду в нынешнем сезоне. Он в 13-й раз подряд добирается до этой отметки.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «ПСЖ», после первого тайма счет 1:1.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» посмеялись над «астрономическим» контрактом Месси.