Чернокожий форвард «Кристал Пэлас» отказался поддерживать движение BLM

Форвард лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа отказался поддерживать движение «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, акции в поддержку чернокожих выглядят ужасно.

«Почему я должен вставать на колени, чтобы показать вам, что мы важны? Почему я должен носить на своей спине майку с надписью BLM? Все это унизительно.

Я больше этим не занимаюсь. Если ситуация не изменится, то я больше не буду давать интервью, как раньше», — сказал Заа.

Ранее сообщалось, что расистский скандал случился на игре 14-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова.