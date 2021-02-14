Чернокожий форвард «Кристал Пэлас» отказался поддерживать движение BLM
Вадим Балканов
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Форвард лондонского «Кристал Пэлас» Уилфред Заа отказался поддерживать движение «Жизни черных важны» (Black Lives Matter). Об этом сообщает Daily Mail.
По его словам, акции в поддержку чернокожих выглядят ужасно.
«Почему я должен вставать на колени, чтобы показать вам, что мы важны? Почему я должен носить на своей спине майку с надписью BLM? Все это унизительно.
Я больше этим не занимаюсь. Если ситуация не изменится, то я больше не буду давать интервью, как раньше», — сказал Заа.
Ранее сообщалось, что расистский скандал случился на игре 14-го тура чемпионата Украины по футболу между луганской «Зарей» и «Десной» из Чернигова.