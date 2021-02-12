Матч ЛЕ между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию
Харитон Сергеев
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Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» перенесен в Венгрию, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
Данное решение было вызвано ограничениями на перемещения из Великобритании из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Игра пройдет 23 февраля.
Ранее Жозе Моуринью высказался о поражении «Тоттенхэма» от «Эвертона» в Кубке Англии.