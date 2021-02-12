Дана Уайт оценил вероятность третьего боя между Макгрегором и Порье

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт оценил вероятность третьего боя между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Я положительно смотрю на еще один бой между ними. Речь не будет идти о поединке за титул. Им необходимо еще проявить себя перед сражением за пояс чемпиона в легком весе», — сказал Уайт на YouTube-канале ESPN MMA.



В январе Порье нокаутировал Макгрегора, взяв реванш за поражение 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что Хабиб останется действующим чемпионом UFC.