Тренер сборной России отреагировал на слова о лишнем весе Логинова
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на слова о лишнем весе Александра Логинова, передает ТАСС.
«Сашу критиковали, высказывались по поводу его веса. Но это неправда. Напротив, он после этапа Кубка мира в Хохфильцене похудел на 2 кг», — сказал Каминский.
Напомним, в спринтерской гонке, которая прошла 12 февраля в рамках чемпионата мира, Логинов финишировал 26-м.
Ранее Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.