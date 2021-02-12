Тренер сборной России отреагировал на слова о лишнем весе Логинова

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский отреагировал на слова о лишнем весе Александра Логинова, передает ТАСС.

«Сашу критиковали, высказывались по поводу его веса. Но это неправда. Напротив, он после этапа Кубка мира в Хохфильцене похудел на 2 кг», — сказал Каминский.

Напомним, в спринтерской гонке, которая прошла 12 февраля в рамках чемпионата мира, Логинов финишировал 26-м.



Ранее Эдуард Латыпов занял десятое место в спринте на ЧМ по биатлону.