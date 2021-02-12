Сербский теннисист Новак Джокович может сняться с Australian Open из-за травмы.

Напомним, 12 февраля серб обыграл американца Тэйлора Харри Фрица в пяти сетах. Во время третьей партии Джокович взял медицинский тайм-аут из-за проблем с животом.



«У меня надрыв мышцы. Не знаю, восстановлюсь ли я менее чем за два дня. Не знаю, выйду ли я на корт», — сказал Джокович после игры.

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