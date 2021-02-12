Фетисов высказался о выступлении атлетов из России без флага и гимна

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов выразил мнение, что выступления отечественных спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях сильно бьют по имиджу страны.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) атлеты из России до 16 декабря 2022 года на Олимпиадах и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны.

«Меня бесит, что на международных соревнованиях спортсмены должны выступать без гимна. Какая-то глупость! Международные чиновники просто дискредитируют сами себя. Мы за последние годы никак не можем решить эту проблему, это все никак не закончится. Это сильно бьет по имиджу страны», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее глава оргкомитета Олимпиады-2020 ушел в отставку на фоне скандала.