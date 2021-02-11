В «Рубине» прокомментировали возможный уход Кварацхелии

Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов высказался о возможном трансфере грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, 19-летний хавбек покинет клуб только в случае очень привлекательного предложения.



«Что касается €10 млн, то тут даже не о чем говорить. На Transfermarkt и я могу цену поставить, он будет €25 млн стоить. Чего ориентироваться?» — сказал Сайманов.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси проводит 900-й матч в профессиональной карьере.