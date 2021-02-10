В сборной Швеции случилось массовое отравление

Лыжники сборной Швеции пострадали от пищевого отравления. Об этом пишет Aftonbladet.

Перед очередным этапом Кубка мира национальная команда заселилась в отель в шведском Ульрисехамне, где планировала остаться по окончании этапа и покидать его только ради участия в гонках чемпионата страны в Буросе. Но пробежавшая спринт на этапе Кубка мира Мария Нордстрем не смогла выступить в Буросе из-за последствий отравления.

Впоследствии руководство сборной решило не комментировать информацию о массовом заболевании. Поэтому неясно, сколько человек пострадало и какого рода помощь они получили. В то же время известно, что среди отравившихся нет кандидатов на поездку на мировое первенство.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в немецком Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

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