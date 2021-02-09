Российский футбольный союз доверяет Черчесову

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о доверии к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, передает «Матч ТВ».

Национальная команда не смогла выйти в Лиге наций из лиги B в лигу A. При этом в последнем матче группового этапа подопечные Черчесова были разгромлены сборной Сербии со счетом 0:5.

«Что касается доверия, мы это доверие к Станиславу Саламовичу подтвердили, когда продлили с ним контракт. Я считаю неправильным принимать решение по одному матчу», — заявил Дюков.

Под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира — 2018, где проиграла будущему финалисту — команде Хорватии — в серии послематчевых пенальти.

Ранее сообщалось, что Федун и Гинер избраны в исполком Российского футбольного союза.