Пауэрлифтер Кокляев считает клоунадой вероятный реванш с Емельяненко

Многократный чемпион России по тяжелой атлетике, пауэрлифтер Михаил Кокляев высказался о вероятном реванше с бойцом Александром Емельяненко, передает «КП».

В 2019 году спортсмены провели бой по правилам бокса. Бой продлился всего 2 минуты и 47 секунд и завершился поражением Коколяева, которого Емельяненко отправил в нокаут.

Пауэрлифтер заявил, что сегодня реванш будет сарказмом, потому что в последнем поединке Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову.

«Были мысли, но я считаю, что это будет клоунада и юношество — ходить, искать Сашу. Я тут уже пошутил: а существует ли вообще Саша Емельяненко? Никаких новостей о нем нет», — заявил Кокляев.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко проанализировал бой Волкова с Оверимом.