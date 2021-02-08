Головин призвал не переоценивать его хет-трик

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своем хет-трике в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима».

Россиянин забил три мяча за 62 минуты, а также отдал голевую передачу. Встреча, прошедшая в Ниме, завершилась победой гостей со счетом 4:3.

Футболист заявил, что рад результативному матчу, а также поблагодарил всех за поддержку.

«Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», — цитирует Головина Sport24.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек принял участие в девяти матчах, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Головин признан лучшим игроком 24 тура чемпионата Франции.