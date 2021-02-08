Губерниев посоветовал Быстрову и Семенович сменить пол

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между футболистом Владимиром Быстровым и экс-фигуристкой Анной Семенович.

Напомним, в одном из интервью Быстров заявил, что если бы Семенович захотела остаться фигуристкой, то «отрезала бы сиськи».

Семенович ответила, что у нее «не сиськи, а грудь», посоветовав игроку тоже что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю и забивать больше мячей.



«Может, они не поделили меня? Думаю, Быстрову надо нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Будут вместе выступать в «Ледниковом периоде», — передает слова Губерниева «СЭ».

Ранее Губерниев эмоционально отреагировал на открытое письмо ветеранов биатлона.