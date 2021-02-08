Владелец «Сочи» заявил о готовности помочь «Тамбову»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил о готовности помочь «Тамбову», который испытывает финансовые проблемы, передает Sport24.

«Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала им надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», — сказал Ротенберг.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось о том, что «Тамбов» может отозвать иск о банкротстве.