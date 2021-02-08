Павлюченко сравнил уровень Промеса и Халка

Бывший нападающий екатеринбургского «Урала» и сборной России Роман Павлюченко высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, 29-летний нидерландец уже всем все доказал в чемпионате России, поэтому основным мотивом его возвращения могут быть лишь финансы.

Также Павлюченко заявил, что уровень Промеса сопоставим с уровнем экс-нападающего петербургского «Зенита» Халка, отметил, что «Спартак» останется в плюсе, если трансфер из «Аякса» все-таки состоится.

Ранее Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал хет-трик своего клиента в ворота «Нима» в матче 24-го тура чемпионата Франции.