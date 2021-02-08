Украинский защитник «Динамо» рассказал о давлении после ухода из «Шахтера»

Защитник московского «Динамо» Иаан Ордец рассказал о давлении после ухода из донецкого «Шахтера» со стороны украинских поклонников футбола. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, диванные эксперты рассуждают о том, кому как надо жить, при том, что футболисты из России и Украины имеют между собой великолепные взаимоотношения.

«Чувствовал давление, когда спустя десять-десять матчей после перехода вообще не играл. Вот тогда люди в интернете разных гадости писали. Не хочу их пересказывать, было неприятно это читать.

Как только начал играть, поток негатива сошел на нет», — сказал Ордец.

Ранее сообщалось, что «Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги.