Медведева заявила, что составы ее команд с Загитовой были неравны

Капитаны команд, участвовавших в Кубке Первого канала, Евгения Медведева и Алина Загитова поделились мнением о силе своих коллективов. Загитова посчитала, что все оказались в одинаковых условиях:

«Я думаю, что команды были более-менее равны, потому что у Жени тоже был сильный состав. Мальчики были по рейтингу повыше, например, Михаил Коляда, в танцах были выше Александра Степанова / Иван Букин.

В танцах может быть разрыв большой по баллам, как и у мальчиков. Поэтому я думаю, что составы были одинаковы. Но действительно девочки сегодня были молодцы и подняли нашу команду к первому месту».

Медведева не согласилась с этим мнением:

«На этом турнире были три действительно сильных девочки — самый топ мира. Также были девочки, которые немного ниже рангом. Если по мальчикам были равносильные Коляда и Дмитрий Алиев, а в спортивных парах Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, то в женском одиночном катании сильная сторона перевешивала.

Как бы ни прошла жеребьевка, какая-то команда оказалась бы сильнее. В этой ситуации хочу пожелать здоровья Алене Косторной. Думаю, с ней этот турнир был бы максимально уравновешен и справедлив ко всем».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.