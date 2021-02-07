Россиянин Глеб Ретивых прокомментировал столкновение с финским лыжником Вернери Сухоненом.

Напомним, Ретивых упал и финишировал девятым, что не позволило национальной команде пройти в финал спринтерской эстафеты.

«Я шел по ближнему радиусу. Справа были билборды, а слева — финн. Зачем было так нагло прыгать мне на лыжи? Я ничего не мог сделать. Впереди меня были другие лыжники», — сказал Ретивых в эфире «Матч ТВ».



Ранее Елена Вяльбе эмоционально высказалась о финских лыжниках.