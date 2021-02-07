Волков высказался о победе над Оверимом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков высказался о победе над нидерландцем Алистаром Оверимом.

Напомним, россиянин победил во втором раунде.

«Я слышал, как он задыхается из-за того, что кровь попадала в рот и нос. Видел, что ему было тяжело дышать. Было ощущение, что Алистара не пустят на третий раунд», — сказал Волков на YouTube-канале «Руки Выше».



Также Волков отметил, что ему было грустно смотреть, как легенда, за которым он столько времени наблюдал, так проигрывает.

Ранее Волкова назвали главным претендентом на пояс чемпиона UFC.