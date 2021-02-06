Сборная России проведет сборы в Нойштифте перед Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о планах национальной команды перед стартом чемпионата Европы — 2020.

«Около двух недель планируем провести в австрийском Нойштифте, затем сыграем две контрольные встречи — в Европе и России. Завершим подготовку на базе в Новогорске, надеюсь, пандемия не внесет корректировок в наш план», — цитирует Черчесова ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. На групповом этапе турнира сборная России встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал ключевых игроков сборной России перед чемпионатом Европы — 2020.