Траньков оценил уровни команд на Кубке Первого канала
Виктория Алексеева
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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мыслями об уровне команд на Кубке Первого канала, передает ТАСС.
На турнире выступят две команды под капитанством Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По мнению Транькова, уровни фигуристов, которые собрались в командах, примерно равные, и каждый имеет шанс на победу.
«Все будет зависеть только от катания спортсменов, от самих ребят. Надеюсь, что каждый из фигуристов принесет максимум своей команде и не будет такого разрыва, как в прыжковом турнире», — заявил Траньков.
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