Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов помог 50 наркозависимым людям, сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом рассказал боец ММА Магомедзаид Заидов. Он поделился, что Нурмагомедов приходил к людям, которым требовалась помощь, разговаривал с ними, всячески поддерживал, и это, по словам, Заидова. стоит больше, чем даже финансовые вложения.

«Очень многим людям помог. Человек 50, которым он помог реабилитироваться. И финансово им помогает, и есть такие сложные люди, для которых необходимо какое-то авторитетное лицо, которое бы обратилось к нему, смотивировало», — поделился он.

Ранее сообщалось, что Волков рассказал о своем последнем разговоре с отцом Хабиба.