Плющенко выложил фото с Мишиным: мой второй папа

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram опубликовал фотографию со своим наставником Алексеем Мишиным и сыном Александром (Гном Гномычем).

Плющенко работал под руководством Мишина всю спортивную карьеру. Сейчас экс-фигурист сам тренирует, в его академии занимаются такие именитые фигуристки как Александра Трусова и Алена Косторная. Мишин также продолжает тренировать, в его группе работают Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Михаил Коляда.

«Мой Великий тренер Алексей Николаевич Мишин (с которым я проработал 22 года, прошел четыре Олимпиады, завоевал четыре Олимпийские медали и все мои титулы). Мой второй папа в гостях в Академии!» — подписал Плющенко публикацию.

Ранее сообщалось, что женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.