Комментатор Арустамян оценил дебют Кокорина в «Фиорентине»

Известный спортивный комментатор Нобель Арустамян оценил дебют нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, 29-летний форвард является главной надеждой клуба, поэтому его появление в первом же матче, несмотря на отсутствие идеальных кондиций, было ожидаемым.

«Кокорин вышел в очень сложном положении — «Фиорентина» проигрывала 0:2. По сути, к тому моменту команда потеряла шансы, а «Интер» доминировал. Была тройная замена. Очевидно, Пранделли что-то хотел поменять в игре, но ничего не вышло», — заявил Арустамян.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о дебюте Александра Кокорина в «Фиорентине».