Футболист «Спартака» Джикия забил мяч с отрицательного угла
Андрей Черников
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Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия забил мяч с отрицательного угла.
После тренировки защитник решил пробить по воротам. Стоит отметить, что Джикия нанес удар внешней стороной стопы. Видео момента выложила пресс-служба красно-белых в Twitter.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.
Ранее Леонид Слуцкий высказался о возможном сокращении РПЛ.
Мастерский удар от кэпа! ����#КрасноБелыеСборы ���� pic.twitter.com/zdsR1GZOnL— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 5, 2021