Матч ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» может пройти в Будапеште

Стала известна новая информация о возможном месте проведения первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем».

Правительство Германии запретило английскому клубу въезд на территорию страны в связи с постановлением о защите от распространения COVID-19. Правило предусматривает исключения, но среди них нет отдельного пункта о спортсменах.

Как написал журналист The Telegraph Крис Баском у себя в Twitter-аккаунте, поединок может состояться в Будапеште (Венгрия). А вот вариант, при котором первый матч пройдет в Ливерпуле, на данный момент не рассматривается.

К слову, первая встреча запланирована на 16 февраля. Ответный же поединок пройдет 10 марта.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов планируют отменить групповой этап.