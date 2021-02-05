Медведева поблагодарила пандемию COVID-19 за одну вещь

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, за что может поблагодарить пандемию коронавирусной инфекции.

Вместе с олимпийской чемпионкой Медведева посетила передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале. 5 февраля стартует первый в своей истории командный турнир, где фигуристки предстанут в роли капитанов команд.

«Наверное, этот турнир – единственная вещь, за которую можно поблагодарить пандемию. В мире фигурного катания – это единственное, что случилось действительного хорошего благодаря пандемии», — заявила Медведева.

Ранее сообщалось, что Загитова и Медведева называли сильные качества друг друга.