Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о своем отношении к оскорблениям в соцсетях, передает сайт «канониров».



«Любой может высказывать свое мнение. Нельзя оскорблять людей. Думаю, оскорбления в соцсетях нужно искоренить. Это наносит большой ущерб», — сказал Артета.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» занимает десятое место, набрав 31 очко.

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