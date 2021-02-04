Прядкин рассказал о возможности избежать банкротства «Тамбова»

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что «Тамбов» может избежать банкротства, передает «Чемпионат.com».

«Есть новый сценарий. Возможно, мы избежим банкротства «Тамбова». Разговаривали с губернатором, есть варианты. Важно, чтобы сохранился клуб с соответствующими выводами по сохранению игроков и заработных плат», — сказал Прядкин.

В турнирной таблице РПЛ «Тамбов» занимает 16 место, набрав 13 очков.



Ранее «Тамбов» покинул еще один футболист.