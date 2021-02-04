Сын Аршавина оформил хет-трик в матче за команду академии «Спартака»

Арсений Аршавин, сын бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина и телеведущей Юлии Барановской, оформил хет-трик за команду академии московского «Спартака».

3 февраля красно-белые провели матч с «Вымпелом» из Королева и разгромили соперника со счетом 23:0.

Сам экс-футболист выступал за петербургский «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2012 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми он трижды становился чемпионом России, а также завоевал Кубок УЕФА.

Ранее Аршавин прокомментировал решение бывшей супруги отдать сына в академию «Спартака».