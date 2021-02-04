«Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии
Вадим Балканов
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В первом полуфинальном матче Кубка Италии «Наполи» сыграл вничью с «Аталантой».
Встреча прошла в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны при пустых трибунах и завершилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провел весь матч на скамейке запасных.
Ответный поединок в Бергамо состоится 10 февраля.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил готовность продать полузащитника Матиаса Норманна за достойную сумму.