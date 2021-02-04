«Ливерпуль» дома проиграл «Брайтону» в матче АПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» проиграл «Брайтону».
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный мяч забил Стивен Альсате, поразивший ворота мерсисайдцев на 56-й минуте.
Этот успех позволил «Брайтону» набрать 21 очко и сохранить за собой 17-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее сообщалось, что в матче 23-го тура чемпионата Франции по футболу «Монако» оказалось сильнее «Ниццы».