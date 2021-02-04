Правнук Муссолини стал футболистом «Лацио»
Вадим Балканов
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Романо Муссолини, правнук бывшего премьер-министра Италии Бенито Муссолини, стал футболистом молодежной команды римского «Лацио». Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Игрок будет выступать за команду U-18, которую возглавляет бывший нападающий «орлов» Томмазо Рокки.
Романо Муссолини — третий ребенок известного политического деятеля Алессандры Муссолини. До 16 лет Романо тренировался в академии «Ромы».
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил готовность уйти из клуба.