Вратаря «Ювентуса» Буффона обвиняют в богохульстве
Вадим Балканов
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Вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона обвиняют в богохульстве. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.
По информации источника, 43-летний голкипер, возможно, выругался после пропущенного мяча в полуфинальном матче Кубка Италии против миланского «Интера».
В декабре 2020 года Буффон за аналогичное действие попадал в поле зрения Дисциплинарного комитета Федерации футбола Италии, однако до сих пор не получил наказания.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков не видит ничего страшного в сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ).