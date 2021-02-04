Вратаря «Ювентуса» Буффона обвиняют в богохульстве

Вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона обвиняют в богохульстве. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По информации источника, 43-летний голкипер, возможно, выругался после пропущенного мяча в полуфинальном матче Кубка Италии против миланского «Интера».

В декабре 2020 года Буффон за аналогичное действие попадал в поле зрения Дисциплинарного комитета Федерации футбола Италии, однако до сих пор не получил наказания.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Роман Широков не видит ничего страшного в сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ).