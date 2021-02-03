СБР обратится в суд, если кого-то из россиян не допустят до ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) примет решение вычеркнуть кого-то из заявки национальной команды на чемпионат мира 2021 года.

«Естественно, мы запросим объяснения. Ведь Международный союз биатлонистов (IBU) четко понимает, что мы все сейчас руководствуемся решением CAS.

И IBU, как подписант кодекса WADA, вряд ли возьмет на себя решение о недопуске кого-то из российских спортсменов к чемпионату мира», — цитирует Майгурова РИА «Новости».

Функционер отметил, что биатлониста могут не допустить до соревнований, если у него есть действующая дисквалификация или другое ограничение.

«В нашей команде таких спортсменов нет», — добавил Майгуров.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.