Чемпион UFC допустил проведение поединка против Хабиба

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман высказался о возможном поединке против обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

По словам нигерийца, он не стремится к бою с российским бойцом.

«Но если он вернется и предложит мне разделить с ним октагон, то мы обсудим условия и сделаем крупный бой. Но чтобы я сам вызвал Хабиба на поединок — такого не будет. И с его стороны, скорее всего, тоже, так как у нас есть взаимоуважение», — цитирует Усмана TMZ.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры. Всего он провел 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых не потерпел ни одного поражения.

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз удалил сообщение о бое россиянина с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.