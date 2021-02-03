Кокорин рискует пропустить матч против «Интера»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рискует пропустить матч чемпионата Италии против миланского «Интера». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, у 29-летнего россиянина еще нет всех необходимых для игры в Серии А разрешений.

Отмечается, что полный комплект документов будет готов в день игры против «нерадзурри», которая состоится 5 февраля.



Ранее сообщалось, что в товарищеском матче московский ЦСКА оказался сильнее «Реал Мурсии».