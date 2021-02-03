Кокорин рискует пропустить матч против «Интера»
Вадим Балканов
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рискует пропустить матч чемпионата Италии против миланского «Интера». Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, у 29-летнего россиянина еще нет всех необходимых для игры в Серии А разрешений.
Отмечается, что полный комплект документов будет готов в день игры против «нерадзурри», которая состоится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что в товарищеском матче московский ЦСКА оказался сильнее «Реал Мурсии».